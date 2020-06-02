اليوم السابع
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ماليزيا تسجل 20 حالة إصابة جديدة بكورونا دون وفيات جديدة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:53 ص
ماليزيا تسجل 20 حالة إصابة جديدة بكورونا دون وفيات جديدة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت السلطات الطبية في ماليزيا اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 7877 حالة. ولم تسجل وزارة الصحة أي حالات وفاة جديدة وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 115 حالة.

وكانت قد نصحت الحكومة الماليزية رعاياها المتواجدين فى الولايات المتحدة الأمريكية بتجنب أماكن الاحتجاج والامتثال لحظر التجول المفروض فى تلك البلاد، بعد خروج آلاف الأمريكيين إلى الشوارع، جراء مقتل المواطن جورج فلويد أثناء اعتقاله من قبل الشرطة، وحث وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، المواطنين الماليزيين هناك على تسجيل أسمائهم بأسرع وقت ممكن في أقرب السفارات الماليزية؛ لضمان الحصول على المساعدات إذا لزم الأمر.


ماليزيا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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