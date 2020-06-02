اليوم السابع
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لقاح مودرنا الأمريكي لكورونا يدخل المرحلة الثانية من التجارب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:27 م
لقاح مودرنا الأمريكي لكورونا يدخل المرحلة الثانية من التجارب لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها حقنت أول المشاركين في كل مجموعة عمرية في المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمرشح لقاح فيروس كورونا mRNA-1273، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أوضحت شركة التكنولوجيا الحيوية التي يقع مقرها في كامبريدج في بيان لها أن دراسة المرحلة الثانية ستقيم السلامة، والتفاعلية ، والمناعة من جرعتين من لقاحها ضد فيروس كورونا.

مودرنا

وستشمل التجربة 600 بالغ سليم في فئتين عمريتين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-55 حوالي 300 والذين تزيد أعمارهم عن 55 (300)، سيتم إعطاء كل مشارك في التجربة دواء وهمي أو جرعة 50 ميكروجرام أو 100 ميكروغرام في كلا التطعيمين سيتم تتبعها لمدة 12 شهرًا بعد الجرعة الثانية لتقييم الآثار الجانبية وعلامات تحييد الجسم المضاد.

قامت مودرنا بتطوير لقاح mRNA الخاص بها باستخدام جزء من المادة الوراثية لفيروس  كورونا لإثارة استجابة مناعية من جسم الإنسان، وفي 18 مايو أصدرت مودرنا نتائج مبكرة من تجربتها في المرحلة الأولى أن mRNA-1273 أنتجت أجسامًا مضادة واقية في مجموعة صغيرة من ثمانية متطوعين أصحاء ، مما يمنح بصيص أمل مبكر لقاح ضد COVID-19 ، والذي لا يوجد لديه علاج محدد حاليًا .

قاد دراسة المرحلة الأولى المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة (NIH). وقالت الشركة إن المعاهد الوطنية للصحة ستقدم بيانات المرحلة الأولى إلى منشور سريري تمت مراجعته من قبل الخبراء.

وقالت مودرنا أنها تتوقع التعاون مع NIAID لتنفيذ دراسة المرحلة 3 بحلول يوليو، وبالنسبة لدراسة المرحلة 3 ، من المتوقع أن تتراوح الجرعة بين 25 ميكروجرام و 100 ميكروجرام.

حاليا ، يتم اختبار ما لا يقل عن 10 مرشحين لقاح على البشر وتوقع بعض الخبراء أن لقاح كوفيد 19 يمكن أن يكون جاهزا بحلول نهاية هذا العام .

 


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كورونا نيوز

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