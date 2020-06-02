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لجنة مكافحة كورونا: توزيع مليون عبوة من فيتامين زنك على مستشفيات العزل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:55 م
لجنة مكافحة كورونا: توزيع مليون عبوة من فيتامين زنك على مستشفيات العزل الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تقدم أعلى بروتوكول علاجى للمرضى والفريق الطبى فى مستشفيات العزل بالجمهورية مؤكدة أنها حققت نتائج مبهرة مع المرضى خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أنه تم إدخال أدوية جديدة مثل الريبافيرين والإنترفيرون.

وقالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة فى تصريحات لــ اليوم السابع أنه يتم استخدام عقار كالترا الخاص بعلاج الإيدز وحقق نتائج مبهر فى العلاج مشيرة إلى أن العزل المنزلى للحالات البسيطة والمتوسطة ويحصلون على البارستامول والزنك وفيتامين سى والهيدروكسى كلوروكين.

وأوضحت العسال أهمية تعزيز المواطنين لجهازهم المناعى باعتباره خط الدفاع الأول لهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وأضافت أن تقوية الجهاز المناعى يكون بممارسة الرياضة، والتعرض للهواء والشمس، والنوم الجيد، وتناول الخضروات والفواكه، وصولًا لتعزيز المناعة عبر أخذ فيتامينات مثل فيتامين سى، والزنك، وفيتامين د مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتوزيع مليون جرعة من الزنك كارنيفيتا فورت على الفريق الطبى والمرضى داخل مستشفيات العزل والمرضى فى العزل المنزلى

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لبرتوكولات علاج كورونا أن الدواء الأمريكى الجديد ريمديسفير سيتم توفيره خلال أيام بمستشفيات العزل للمرضى للعلاج من كورونا وأوضحت الدكتورة جيهان العسال أن جميع البرتوكولات العلاجية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى خاطئة وتعرض حياة المواطنين للخطر وينبغى الحصول فقط على العلاج والجرعات المتوفرة فى وزارة الصحة.

وحول ارتفاع عدد الوفيات قالت الدكتورة جيهان العسال أننسب الوفيات فى مصر ليست مرتفعة ولم تتعدى النسب العالمية مؤكدة أن الإصابات بكورونا سترتفع خلال الفترة المقبلة ودعت المتعافين من كورونا بالذهاب لمراكز الدم الإقليمية للتبرع بالدم لفصل البلازما واستغلالها مع المصابين والذين يحصلون على وحدتين كل 12 ساعة وذلك لمدة يوم وأحد فقط.


الصحة

فيروس كورونا

زنك

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