اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:21 ص
كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا فى كوريا الجنوبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، صباح اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس، لتبلغ حصيلة الإصابات فى البلاد 11,541، بينما بلغ إجمالى الوفيات 272 بزيادة حالة وفاة واحدة.
 
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن بيان أصدرته المراكز أنه من بين الـ38 حالة إصابة جديدة، كانت 37 حالة من انتقال العدوى داخليا، وحالة واحدة من إجراءات الحجر الصحي.
 
وتصاعدت المخاوف، من إمكانية انتشار الوباء انطلاقا من الكنائس، بعد اكتشاف حالات الإصابة المرتبطة بتجمعات الكنائس بصورة مستمرة فى بعض المدن فى إقليم كيونجكى وإنتشون غرب سول مباشرة.
 
 
وكانت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد اعلنت يوم أمس الاثنين، أن عدد الإصابات زاد 35 حالة جديدة حتى منتصف ليلة يوم أمس لتبلغ حصيلة الإصابات فى البلاد 11503 بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالى 271 بزيادة حالة واحدة.
 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن سلطات الحجر الصحى عززت من إجراءات توخيها للحذر بعد اكتشاف حالات الإصابة بكورونا من بين أتباع كنائس فى إنتشون وآنيانج وكونبو التى تقع بجوار العاصمة مباشرة تحسبا من انتقال العدوى داخل العاصمة وضواحيها.
 
وفى مدينتى آنيانج وكونبو فى إقليم كيونغكى المجاور للعاصمة، اتضح إصابة 9 من القساوسة وأسرهم الذين زاروا جزيرة جيجو فى رحلة جماعية مما أدى لإصدار أوامر بإغلاق 12 كنيسة وحظر التجمع.
 
وفى إنتشون، التى تقع فى غرب سول مباشرة، اكتشفت 18 حالة من الإصابة فى كنيسة أجرت طقوسا دينية جماعية يوم 28 من الشهر الماضي.
 

كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

جائحه كورونا

الحكومه الكوريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتجاوز 11 ألفا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:18 ص

واشنطن تنقل منظومة "ثاد" الدفاعية إلى كوريا الجنوبية

السبت، 30 مايو 2020 05:32 م

كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 30 مايو 2020 08:46 ص

كوريا الجنوبية تسعى لاستيراد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا مع ظهور حالات جديدة

الجمعة، 29 مايو 2020 01:45 م

كوريا الجنوبية تقرر تشديد القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 07:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة