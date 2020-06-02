كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أ ش أ

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، صباح اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس، لتبلغ حصيلة الإصابات فى البلاد 11,541، بينما بلغ إجمالى الوفيات 272 بزيادة حالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن بيان أصدرته المراكز أنه من بين الـ38 حالة إصابة جديدة، كانت 37 حالة من انتقال العدوى داخليا، وحالة واحدة من إجراءات الحجر الصحي.

وتصاعدت المخاوف، من إمكانية انتشار الوباء انطلاقا من الكنائس، بعد اكتشاف حالات الإصابة المرتبطة بتجمعات الكنائس بصورة مستمرة فى بعض المدن فى إقليم كيونجكى وإنتشون غرب سول مباشرة.

وكانت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد اعلنت يوم أمس الاثنين، أن عدد الإصابات زاد 35 حالة جديدة حتى منتصف ليلة يوم أمس لتبلغ حصيلة الإصابات فى البلاد 11503 بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالى 271 بزيادة حالة واحدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن سلطات الحجر الصحى عززت من إجراءات توخيها للحذر بعد اكتشاف حالات الإصابة بكورونا من بين أتباع كنائس فى إنتشون وآنيانج وكونبو التى تقع بجوار العاصمة مباشرة تحسبا من انتقال العدوى داخل العاصمة وضواحيها.

وفى مدينتى آنيانج وكونبو فى إقليم كيونغكى المجاور للعاصمة، اتضح إصابة 9 من القساوسة وأسرهم الذين زاروا جزيرة جيجو فى رحلة جماعية مما أدى لإصدار أوامر بإغلاق 12 كنيسة وحظر التجمع.

وفى إنتشون، التى تقع فى غرب سول مباشرة، اكتشفت 18 حالة من الإصابة فى كنيسة أجرت طقوسا دينية جماعية يوم 28 من الشهر الماضي.