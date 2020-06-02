وكشف رئيس الوزراء ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي أن الحكومة كانت تضيف محاقن إلى قائمة إمدادات كوفيد-19 الأساسية التي يتم شراؤها، وذكرت وزيرة المشتريات أنيتا أناند أنه تم توقيع العقد مع شركة كندية لتزويد المعدات الضرورية في توصيل اللقاحات.



وقالت الوزيرة: "نحن مستمرون أيضا في العمل من أجل شراء الإمدادات الأخرى اللازمة للتلقيح الجماعي في نهاية المطاف على مستوى نظامي. نحن نتأكد من أنه عندما يتم اكتشاف لقاح قابل للتطبيق، ستكون كندا جاهزة لتوزيعه".



وأشارت الدكتورة تيريزا تام ، مديرة الصحة العامة: "نحن بحاجة إلى التخطيط المسبق لهذا الاحتمال"، مضيفة أن العمل جار أيضا حول كيفية إعطاء اللقاح النهائي الأولوية لشرائح معينة من السكان. وأضافت "نحن نأخذ في الحسبان الحد الأقصى لعدد الكنديين الذين قد يرغبون في التطعيم".