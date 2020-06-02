اليوم السابع
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قواعد القبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال ببورسعيد للعام الدراسى 2020 /2021

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:53 ص
قواعد القبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال ببورسعيد للعام الدراسى 2020 /2021 الدكتور نبوى باهى وكيل تعليم بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد عن قواعد وإجراءات القبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربى ولغات وخاص، وذلك للعام الدراسى 2020 /2021، ومن ثم تعرف على الإجراءات وقواعد التقديم التى تتضمن الآتى:

 
1- التقديم إليكترونيا فى الفترة من الثلاثاء 2/6/2020 وحتى 30 / 6 من خلال الروابط المعلنة على موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
 
2- استيفاء بيانات التسجيل الإلكترونى بكل دقة، ويتحمل ولى الأمر المسئولية كاملة فى حالة تسجيل بيانات مخالفة لأصول المستندات والمربع السكنى.
 
3- لمديرية التعليم الحق فى تحويل الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم تنسيقه طبقا لتعليمات اللجنة المختصة.
 
4- فى حالة تعذر جمع شمل الأخوة بالمدرسة فى الرغبة الأولى بجوز جمع شمل الأخوة فى أقرب مدرسة للمربع السكنى لولى الأمر، بناء على رغبته فى حدود الكثافات المقررة.
 
وفى وقت سابق اجتمع الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الإثنين، بقيادات المديرية ومديرى العموم، وذلك لمناقشة ضمانات انتظام سير العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية رغم الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمكتبه بديوان المديرية.
 
كما استعرض باهى سبل تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزارء رقم 719 لسنة 2020 والكتب الصادرة بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بخصوص استلام المشروعات البحثية للطلاب، موجها بالتيسير على أولياء الأمور فى ذلك الشأن.
 
وشدد باهى خلال الاجتماع على الاستمرار بتطبيق كافة الإجراءات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والإبقاء على 25% فقط من قوة المدارس الأساسية لاستلام المشروعات البحثية من الحالات المستحقة ومن تعذر فى التسليم الإلكترونى ولسيير الأعمال.
 
ووجه وكيل الوزارة باستمرار عملية تعقيم المدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس، واستعدادا لإجراء امتحانات شهادات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، مؤكدا إجراءها فى موعدها حسب التعليمات الوزارية.
 
وقد حضر هذا الاجتماع علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، وزينب حجى مدير عام إدارة الموارد البشرية، ومحمود بدوى مدير إدارة التوجيه الفنى، وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية، وإبراهيم مختار مسئول أمن المديرية.
  
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