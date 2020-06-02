قواعد القبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال ببورسعيد للعام الدراسى 2020 /2021

بورسعيد - محمد فرج

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد عن قواعد وإجراءات القبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربى ولغات وخاص، وذلك للعام الدراسى 2020 /2021، ومن ثم تعرف على الإجراءات وقواعد التقديم التى تتضمن الآتى:

1- التقديم إليكترونيا فى الفترة من الثلاثاء 2/6/2020 وحتى 30 / 6 من خلال الروابط المعلنة على موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

2- استيفاء بيانات التسجيل الإلكترونى بكل دقة، ويتحمل ولى الأمر المسئولية كاملة فى حالة تسجيل بيانات مخالفة لأصول المستندات والمربع السكنى.

3- لمديرية التعليم الحق فى تحويل الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم تنسيقه طبقا لتعليمات اللجنة المختصة.

4- فى حالة تعذر جمع شمل الأخوة بالمدرسة فى الرغبة الأولى بجوز جمع شمل الأخوة فى أقرب مدرسة للمربع السكنى لولى الأمر، بناء على رغبته فى حدود الكثافات المقررة.

وفى وقت سابق اجتمع الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الإثنين، بقيادات المديرية ومديرى العموم، وذلك لمناقشة ضمانات انتظام سير العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية رغم الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمكتبه بديوان المديرية.