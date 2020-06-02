وفي سياق متصل.. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، باعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، حيث داهم جنود الاحتلال منازلهم وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين من جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم جنين، طالبا بكلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية، والأسيرين المحررين محمد عزمي نشرتي، وعماد جمال أبو الهيجا، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشهما، واحتجزت الشاب نشرتي بعد استجوابه، فيما شهد المخيم مواجهات عنيفة أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت.