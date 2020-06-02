اليوم السابع
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قطع المياه غدا عن شبين القناطر لمدة 9 ساعات لتركيب طلمبات بمحطة المياه المرشحة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:23 م
قطع المياه غدا عن شبين القناطر لمدة 9 ساعات لتركيب طلمبات بمحطة المياه المرشحة تحزين المياه- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، غدا الأربعاء، من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر الخميس، الموافق 4/6/2020، وذلك لأعمال تركيب 4 طلمبات بمحطة المياه المرشحة بعرب جهينة.

وأهابت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعدم الاستخدام المباشر عقب عودتها نظرا لعكارة المياه.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار  24 ساعة، وذلك خلال أيام احتفالات عيد الفطر المبارك.

فيما أصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب، قرارا بحظر دخول أي فرد من العاملين بالشركة أو من خارجها للديوان العام أو لأى فرع تابع للشركة شامل مراكز خدمه العملاء وإدارات الطوارئ دون ارتداء الكمامة.

وقال مجاهد فى بيان له اليوم، إن القرار يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد "مجاهد"، على إدارات الأمن والشئون الإدارية تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.


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