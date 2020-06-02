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فيديو يكشف كيف تحمى إسرائيل علاقات تركيا مع الإرهابين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:52 م
فيديو يكشف كيف تحمى إسرائيل علاقات تركيا مع الإرهابين تركيا
كتبت: هناء أبو العز

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نشر موقع ميدل إيست أن إسرائيل تسعى إلى تقوية العلاقات مع تركيا بشكل أقوى، وذلك بسبب المصالح المشتركة فى سوريا وإمدادات الغاز فى شرق المتوسط، والتى قد تساعد فى ترسيخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وأكد مسئول إسرائيلى أن أهم الملفات المشتركة بين البلدين فى سوريا هو تحالف أنقرة مع الإرهابين ضد الحكومة السورية، حيث أن إسرائيل لا ترى خطرًا فى جبهة النصرة عليها، طالما كانت ولا تزال تحت سيطرة شركائهم الأتراك.

 

على صعيد اخر أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24ساعة.

وأظهرت أحدث بيانات الوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 164 ألفا و769 إثر تسجيل 827 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 4 آلاف و563 إثر تسجيل 23 وفاة.

ووفقا للبيانات، تم تسجيل 974 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 128 ألفا و947.

وأشارت البيانات إلى أن تركيا أجرت 31 ألفا و525 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالى إلى مليونين و70 ألفا و719.

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 651، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 283.

 


تركيا

اليونان

العلاقات التركية الاسرائيلية

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