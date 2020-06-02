فيديو وصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الحميات ويؤكد: دعم كامل للأطقم الطبية

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مستشفى الحميات، ورافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير التى تتخذها المحافظة لمواجهه فيروس كورونا.

وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أن الزيارة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولمتابعة كفاءة العمل بالمستشفى وحصر احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص فى المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى انتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمات الجيدة للمصابين، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير المستمرة.

وقد استمع اللواء محمد الشريف لشرح الدكتورة أمل البرنس مدير مستشفى الحميات، حول الإجراءات التى يتم اتباعها لاستقبال مرضى الإصابة أو المشتبه فى إصابتهم، حيث يتم قياس درجة الحرارة على باب الاستقبال، ثم يتم التوجه إلى العيادات للكشف، وفى حالة الاشتباه يتم إجراء التحليلات والأشعات اللازمة، التى تستغرق من 10 إلى 12 ساعة وفى حالة تأكد الإصابة يتم العزل وتحويل المريض إلى أحد مستشفيات العزل بالإسكندرية، وفى مقدمتهم مستشفى العجمى النموذجى، وأكدت أن المستشفى متوفر به كافة المستلزمات الطبية، وتقدمت بالشكر إلى المحافظ والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والمشرف على ملف أزمة كورونا، والتى تقدم الدعم بشكل مستمر للأطقم الطبية بالمستشفى.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المبنى المخصص للعزل، وتقدم بالتحية إلى الأطقم الطبية بمبنى العزل، وأشاد بالإجراءات المتبعة داخل مستشفى الحميات، قائلا: "لا داعى للقلق كل مريض يتم حجزه فى غرفة منفردا لحين ظهور نتائج التحاليل"، وشدد محافظ الإسكندرية على توفير كافة المستلزمات الطبية التى تحتاج إليها المستشفى من خلال مبادرة "دعمك حياة" بمساهمة رجال الأعمال، ووجه حديثة إلى الأطقم الطبية قائلا: "أتقدم إليكم بالشكر والتحية نيابة عن شعب الإسكندرية بالكامل، فأنتم الجيش الأبيض الذى يقدم بطولات مثل الجندى المقاتل على الجبهة لحماية الوطن ومصر كلها فخورة بكم"، وأضاف: "كلنا تحت أمركم المحافظة والأجهزة التنفيذية بالكامل مستعدين لتوفير كافة احتياجاتكم".