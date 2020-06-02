اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. كيف أهدر نظام أردوغان المليارات على "الحروب الغبية"؟

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:50 م
فيديو.. كيف أهدر نظام أردوغان المليارات على "الحروب الغبية"؟ أردوغان
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أهدر النظام التركى مليارات الدولارات على حروب غبية فى سوريا وليبيا، ما أدى لاستنزاف الخزينة العامة التركية خلال السنوات الأخيرة بسبب سياسة أردوغان.

واستعرض موقع أحوال تركية عبر فيديوجراف المعاناة المالية لتركيا بسبب سياسة أردوغان، ونقص الأموال فى الخزانة العامة التركية التى أهدرت فى سوريا وليبيا.

واستعرض تقرير لمعهد ستوكهولم للسلام فى تقرير له الانفاق العسكري العالمي حيث ارتفع الانفاق التركى عام 2018 إلى 19 مليار دولار بسبب المغامرات العسكرية، ثم ارتفع 6% عام 2019 ليصل إلى 20.8 مليار دولار بسبب التوسع فى العمليات، موضحا أن الانفاق العسكرى التركى ظل يتزايد بين عامى 2009 و 2019 بنسبة 27 %

وأشار معهد ستوكهولم إلى أن الأتراك اكتشفوا بعد انتشار الوباء أن ملياراتهم أهدرت على مغامرات عسكرية غبية تسبب بها أردوغان الذى أطلق حملة تبرعات يستر بها عورة الخزانة الخاوية، وذلك فى وقت تحلق المقاتلات يوميا فوق مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.

وكشف المعهد أن تحليق طائرة إف 16 فى الساعة يكلف تركيا 16 ألف دولار، وتكليف يوم واحد طيران من عملية غصن الزيتون يقدر بمليون دولار، وسلاح المدفعية يقذف نحو 500 قذيفة فى اليوم الواحد هذا يعني إهدار 500 ألف دولار فى اليوم فى عملية واحدة.

وأوضح المعهد أنه خلال 100 يوم فقط جرى إهدار 50 مليون دولار فقط من بند القذائف.

وقدر برر شركاء حزب العدالة والتنمية تكاليف الحروب بأنها من  بقاء النظام، وذلك فى الوقت الذى لا يزال أردوغان يهدر مليارات الشعب التركى بسفاهة وغرور.

 


تركيا

اخبار تركيا

النظام التركى

اخبار سوريا

اخبار ليبيا

حروب تركيا فى سوريا وليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة