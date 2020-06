فيديو .. عملية دهس جديدة لأحد ضباط الشرطة الأمريكية خلال الاحتجاجات

تشهد شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حالة من الفوضى والعنف وعمليات الكر والفر بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وتحولت الاحتجاجات الى عمليات اعتداء كبيرة بين الطرفين، على خلفية مقتل الشاب جورج فلويد صاحب الأصول الافريقية منذ ايام على يد احد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ففي مقطع فيديو جديد التقطته أحد الكاميرات اظهر من خلاله عملة دهس جديدة لأحد الضباط في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

وانتشر خلال الساعات الأخيرة مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله سيارة دفع رباعي كبيرة وهي تتخطي أحد إشارات المرور وتقوم بدهس أحد ضباط الشرطة المتواجدين في ذلك التوقيت لتدفعه بعيداً عن طريقها ليسقط ارضاَ بدون أي حراك.

NOW: A police officer appears to have been hit by a vehicle in NYCpic.twitter.com/T7WUkoYM55