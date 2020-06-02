اليوم السابع
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فيديو .. عملية دهس جديدة لأحد ضباط الشرطة الأمريكية خلال الاحتجاجات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:44 ص
فيديو .. عملية دهس جديدة لأحد ضباط الشرطة الأمريكية خلال الاحتجاجات لحظة دهس ضابط الشرطة
كتب آسر أحمد

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تشهد شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حالة من الفوضى والعنف وعمليات الكر والفر بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وتحولت الاحتجاجات الى عمليات اعتداء كبيرة بين الطرفين، على خلفية مقتل الشاب جورج فلويد صاحب الأصول الافريقية منذ ايام على يد احد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ففي مقطع فيديو جديد التقطته أحد الكاميرات اظهر من خلاله عملة دهس جديدة لأحد الضباط في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

وانتشر خلال الساعات الأخيرة مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله سيارة دفع رباعي كبيرة وهي تتخطي أحد إشارات المرور وتقوم بدهس أحد ضباط الشرطة المتواجدين في ذلك التوقيت لتدفعه بعيداً عن طريقها ليسقط ارضاَ بدون أي حراك.

 

وسادت حالة النهب وسط الاحتجاجات التى اندلعت شرارتها من مدينة مينيابوليسفى ولاية مينيسوتا، على خلفية موت شخص أربعينى إفريقى من أصل أمريكى قضى اختناقاً فى المستشفى بعد أن ظهر شرطى أبيض يضغط بركبته على رقبته وهو يستغيث بعبارة "لا أستطيع التنفس".

لحظة دهس ضابط الشرطة
لحظة دهس ضابط الشرطة

وتعرض متجر آبل فىUptown Minneapolis Store  الموجود فى شارع Hennepin Avenue للسرقة على يدى مخربين استخدموا مطارق حديدية لتكسير واجهات المعرض خلال الاحتجاجات.


أمريكا

الشرطة الامريكية

اخبار أمريكا

مينيابوليس

جورج فلويد

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