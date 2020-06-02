اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:26 م
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فيديو.. شاهد نفق العروبة بعد ردمه وفتح طريق صلاح سالم بعد التوسعة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:16 م
فيديو.. شاهد نفق العروبة بعد ردمه وفتح طريق صلاح سالم بعد التوسعة نفق العروبة
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع نفق العروبة شرق القاهرة بعد الانتهاء من ردمه وإعادة فتح طريق صلاح سالم مرة أخرى، ليشهد الطريق سيولة مرورية كبيرة ويحل أزمة مرورية كبيرة كانت تتسبب في توقف الطريق بالساعات. 
 
 
وتم فتح الطريق مرة اخرى بالتزامن مع إنشاء كوبرى الميرغنى الجديد المتقاطع مع طريق صلاح سالم والذى قارب على الانتهاء وسيتم افتتاحه قريبا 
 
وشهدت محافظة القاهرة أعمال تطوير لشبكة المرور في الفترة الأخيرة لحل أزمة التكدس المرورى وفتح طرق جديدة للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وبين الطرق الرئيسية بالقاهرة، وكانت أهم التعديلات المرورية بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة وأخرها تطوير محور صلاح سالم وردم نفق العروبة وإنشاء كوبرى الميرغنى الجديد لحل التكدس المرورى بصلاح سالم.
 
 
وانتهت محافظة القاهرة من ردم نفق العروبة وفتح طريق صلاح سالم في الاتجاه من المطار إلى العباسية ، بالتزامن مع إنشاء كوبرى الميرغنى الجديد، وذلك في اطار المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة والتي تستهدف في المقام الأول القضاء نهائيا على الاختناقات المرورية وتطوير كامل لمنظومة الطرق والنقل .
 

صلاح سالم

نفق العروبة

القاهرة

كوبري الميرغني

نفق الميرغني

اخبار مصر

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