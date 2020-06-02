فيديو.. تسرب نفطى فى أحد أنهار روسيا وكارثة بيئية على المحك

أدى تسرب نفطى فى منطقة تايمو دولجان ومدينة نورليسك الروسية الى إحداث كارثة بيئية نتيجة لتسرب كميات كبيرة من النفط فى نهرى أمبارنايا ودالديكان.

الحادثة التى وقعت فى 29 مايو، نتيجة لاصطدام سيارة فى خرسانة أحد الخزانات المليئة بمواد نفطية مما أدى الى سقوط الخزان وانسكاب محتواه.

وفى وقت الحادث كان الخزان ممتلئا بحوالى 21161 ألف م 3، من المواد النفطية، مما أدى الى تسربه فى نهر دالديكان.

ويمكن للمشتقات النفطية المتسربة أن تتحرك باتجاه عدد من الأنهار الأخرى، بحسب ما أوضح الخبراء.

هذا وصرح رئيس الخدمة الصحفية للوكالة الفيدرالية لمصايد الأسماك، ديميترى كلوكوف، فى تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن استعادة التوازن البيئى للمنطقة سيستغرق عقودا.