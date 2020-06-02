فيديو.. "التمويلات المشبوهة".. كيف زرعت قطر بذور التطرف فى الهند؟

إيمان حنا

تلقى الداعية الهندى المثير للجدل ذاكر نايك والذى تتهمه السلطات الهندية بغسيل الأموال عشرات الملايين من الدولارات من تركيا وقطر وهو مقيم فى عاصمة ماليزيا كوالامبورومستمر فى جمع الأموال من جهات مختلفة.

وأوضح تقرير لموقع "زيي نيوز"، وموقع "إيكونوميك تايمز" ، أنه حصل من القطرى عبد الله العمادى على شيك قيمته 500 ألف دولار لصالح منظماته الخيرية وكان الوسيط مواطن قطرى آخر يدعى "محمد" .

وكان حلقة الوصل بين نايك ورجال الأعمال ومنظمات مشبوهة، وقدأسس نايك مركز أبحاث وقناة السلام

ويعتبر نايك أكثر المتطرفين السلفيين نفوذا فى الهند وتربطه علاقة صداقة مع أردوغان ، وفى 2008 اتهمه علماء بدعم أسامة بن لادن وشككوا فى تعاليمه ،مسئول داعش فى حيدرأباد إبراهيم يزدانى اعترف بتأثره بخطابات ذاكر نايك، ومحتجزو الرهائن فى بنجلاديش عام 2016 تأثروا بخطابه ، ران هاشم مسئول تفجيرات سيريلانكا 2019أشاد بنايك واعتبره صاحب فكر ؤثر.