فنلندا توافق على ميزانية إضافية رابعة للعام 2020 للتعافى من أزمة كورونا

وافقت الحكومة الفنلندية على ميزانية إضافية رابعة للعام الحالي قيمتها 5.5 مليار يورو (6.14 مليار دولار) لحماية البلاد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا.

وقال ائتاف يسار الوسط الحاكم المؤلف من خمسة أحزاب إن سيوجه الأموال الإضافية إلى استثمارات في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية بين مجالات أخرى.

وأضاف أنه بعد الإضافة الرابعة فإن صافي متطلبات الاقتراض الحكومي ستزيد بمقدار 5.3 مليار يورو لتصل في مجملها إلى 18.8 مليار يورو في 2020 .

وقال الائتلاف في بيان "الميزانية الإضافية الرابعة للعام 2020 هي جزء من الرعاية اللاحقة لوباء فيروس كورونا، ستستخدمها الحكومة لدعم تعاف اقتصادي وبيئي واجتماعي مستدام من الأزمة".