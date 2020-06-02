فلسطين: نتمسك بحل كافة الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا

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بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرنس، مع وزير الدولة الألمانى للشؤون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لتطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراض فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن اشتية شدد على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مستمرة بموقفها فى حل كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، فى حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططات الضم.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطينى، إلى انه لن يتم السماح لإسرائيل بالاستمرار فى انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجر الفلسطينيين إلى مربع العنف.