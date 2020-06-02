فقط فى تركيا.. سائق تاكسى يعتدى على فتاة بالضرب ويتم إخلاء سبيله.. فيديو

كتب مصطفى عنبر

أظهرت مشاهد فيديو لواقعة حدثت في شهر فبراير الماضي حيث قام سائق تاكسي تركي يدعي جنجيز. ك (39 عاما) بالإعتداء بالضرب علي مواطنة مغربية تدعي شيماء هـ(24 عاما) داخل سيارة التاكسي الخاصة به أثناء توجهها لزيارة شقيقتها التي ولدت حديثا في مدينة إسطنبول التركية في منطقة باي أوغلو.

وفقا لما تم تداوله في الصحف التركية، حدثت مشادة بين السائق والفتاه بسبب الزحام المروري فثار غضبه وقام بصفعها، فحاولت مغادرة السيارة والإبتعاد عنه، فخرج من السيارة لأخذ الأجرة وهي 22 ليرة وقام بإيقافها في الشارع، فحاولت الفتاة الدفاع عن نفسها بضربه بالحقيبة التي في يدها فقام بإلقائها أرضا وقام بخنقها، وأخذ من حقيبتها 30 ليرة عنوة وركب سيارته وإختفي، ولكن رصدت كاميرا السيارة الحادث لحظة بلحظة.

وبعد إخبار الفتاة قوات الشرطة التركية بمواصفات السائق ورقم سيارته ونقلها للمستشفي لتلقي العلاج تقدمت بشكوي ضده في مديرية الأمن ليتم إلقاء القبض علي السائق بتهمة "الجرح متعمد" وأخذ أقواله ، وقاموا بإطلاق سراحه بعد أخذ أقواله وإنهاء الإجراءات بتعليمات من المدعي العام التركى.