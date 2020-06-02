فرحات نائباً لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب

وأكد رئيس جامعة المنيا، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية فإن الجامعة ملتزمة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء وتتابع تنفيذها؛ سواء خلال أعمال التعقيم والتطهير داخل المنشآت الجامعية، أو بشأن التزام العاملين أو المترددين على الجامعة بارتداء الكمامات بشكل إجباري في مقار العمل وبوسائل النقل بها، فضلاً عن مراعاة المسافات والتباعد بينهم، وذلك في أول يوم عمل الأحد المقبل، مشيراً أن الجامعة مستمرة في تكثيف نشر الوعي لدى العاملين بخطورة وتجنب الاختلاط، والتجمعات، والتلامس، والغسيل والتعقيم لليدين، سعياً للحد من انتشار الفيروس بالمجتمع الجامعي وسلامة العاملين به.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لخطة التعايش مع أزمة كورونا التي كلفت بها المؤسسات الحكومية والتي تتضمن القواعد العامة والمعايير الإلزامية التي سيكون على الموظفين والعاملين الالتزام بها.