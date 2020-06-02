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تكاليف تحويل المرضى..

فتوى مجلس الدولة تلزم "التأمين الصحى" بدفع 478 ألف جنيه لحميات إمبابة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:42 م
فتوى مجلس الدولة تلزم "التأمين الصحى" بدفع 478 ألف جنيه لحميات إمبابة مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 487 ألف و524 جنيها لمستشفى حميات إمبابة، نظير الخدمات التي ادتها المستشفى للمرضى المحولين من الهيئة عن فرعي شرق الدلتا والجيزة.

 

وقالت الجمعية في فتواها، أنه بموجب عقود مبرمة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفى حميات إمبابة تتولى الأخيرة علاج المرضى المحولين من الهيئة وفقا لما تم الاتفاق عليه في تلك العقود، وقد أثير نزاع يتعلق بمطالبة مستشفى حميات إمبابة لفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة، فرع شرق الدلتا عن الفترة من فبراير 1993 حتى 23 اكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ149038.98 جنيها، وفرع الجيزة (شمال الصعيد) عن الفترة من 1 سبتمبر 1992 حتى 30 يونيو 2003 بإجمالي مبلغ 393220.140 جنيهاً.

 

وقد تمت تسوية النزاع بشأن مطالبات فرع القاهرة بين طرفي الخصومة ودفعت الهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغ 144504 جنيها ً لمستشفى حميات امبابة قيمة حجز الاسٌرة من 1 يوليو 1996 حتى 2003.

 

أما فيما يخص النزاع بين فرعي الدلتا وشمال الجيزة والمستشفى، فقد كلفت الجمعية العمومية طرفي النزاع بتشكيل لجنة لبحثه، وقد تم تشكيل اللجنة بقرار محافظ الجيزة رقم 6723 لسنة 2017، بعضوية مندوب عن مديرية الصحة بالجيزة، مندوب عن الهيئة العامة للتأمين الصحي فرعي الجيزة وشرق الدلتا، ومندوب عن مستشفى حميات إمبابة، ومندوب عن الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة.

 

وانتهت اللجنة إلى تمسك كل طرف برأيه، مع عدم تقديم الهيئة العامة للتأمين الصحي ما يثبت عدم صحة هذه المطالبات أو قيامها بسداد هذه المبالغ التي استحقت من الخدمات التي ادتها المستشفى للمرضى المحولين من الهيئة عن فرعی شرق الدلتا وفرع الجيزة، مما يلزمها بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر بـ 487 مليون و231 ألف و524 جنيهاً.

 

 


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