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غلق مكتب تأمينات ومعاشات الزقازيق بعد إصابة 3 موظفين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:07 م
غلق مكتب تأمينات ومعاشات الزقازيق بعد إصابة 3 موظفين بفيروس كورونا فيروس كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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قررت منطقة تأمينات ومعاشات الشرقية، غلق مكتب الزقازيق والكائن بشارع فاروق، والخاص بخدمة العاملين فى القطاع الحكومي، وعزل منزلى للموظفين به ، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا لثلاثة بينهم، ودفعت رئاسة حى أول الزقازيق ، بحملة طهير وتعقيم لمقر المبنى وكذلك المنطقة المحيطة بها

كانت خصصت مديرتى التربية والتعليم والشباب بمحافظة الشرقية ، 107 مدارس ومركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا ، تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق ومركز شباب ناصر و وحدة الأمومة والطفولة .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المقار المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات ، بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة ، وسيتم وضعها فى قائمة وفور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات .

وقال المحافظ ، نحن نعيش وضع استثنائى يتطلب منا جميعا التكاتف والاتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إداره الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس. 

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 


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