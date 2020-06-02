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غرامات مالية على أصحاب 22 محلا بشبرا الخيمة لاختراقهم حظر التجوال

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:52 م
غرامات مالية على أصحاب 22 محلا بشبرا الخيمة لاختراقهم حظر التجوال إغلاق محلات - أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه

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نفذت الأجهزة الأمنية بقسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية على أصحاب 22 محالا بدائرة القسم اخترقوا قرار حظر  التجوال ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المُستجد ، حيث كان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله  مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركزة بقيادة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة  22 محالا بدائرة القسم، أمس قرار الحظر بإغلاقها فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

 وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

 فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

 

 

 

 
 

كورونا

اخبار مصر

القليوبية

حظر التجول

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شبرا الخيمة

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