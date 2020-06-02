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عضو بنقابة الأطباء يوضح حالة أخصائى الجراحة بمستشفى المطرية المُصاب بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:40 م
عضو بنقابة الأطباء يوضح حالة أخصائى الجراحة بمستشفى المطرية المُصاب بكورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور معتصم محمود ذكى اخصائي الجراحة بمستشفى المطرية التعليمى، المُصاب بفيروس كورونا المستجد، مازال يتلقى العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت صباح اليوم، وتم إدخاله لغرفة العناية المركزة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعى.
 
وأوضح الزيات، لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى صباح اليوم، بلاغ بوفاة الطبيب، ثم تم إخطاره أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وعقب ذلك بفترة تم إخطاره بأنه توفى، لافتا إلى أنه تم إبلاغه 3 مرات بوفاة الدكتور محمود ذكى، ومؤخرا علم أنه واجه توقف بوظائف القلب، وتم وضعه بالعناية المركزة، لتلقى العلاج اللازم، بعد وضعه على جهاز التنفس الصطناعى، مشيرا إلى أن حالته حرجه، رغم صغر سنه.
 
كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 33 شهيدًا، وذلك عقب وفاة الدكتور الراوى عبدالغني اسماعيل نساء وتوليد مدير إدارة أبو حماد الصحية.
 
كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، حيث أوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.
 
وأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة وعلي الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الأستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، كما أكد على أهمية التغلب على العقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية.
 
 

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