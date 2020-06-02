اليوم السابع
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عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهما بكورونا وارتفاع عدد الشهداء لـ 34

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:31 ص
عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهما بكورونا وارتفاع عدد الشهداء لـ 34 نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 34 شهيدًا، وذلك عقب وفاة الدكتور الراوى عبدالغني اسماعيل نساء وتوليد مدير إدارة أبو حماد الصحية، والدكتور معتصم محمود ذكى اخصائي الجراحة بمستشفى المطرية التعليمى.
 
وأشار الزيات فى تصريحات اليوم، إلى أن عدد الإصابات بين الأطباء بالفيروس بلغ نحو 372 طبيب، فيما قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد بلغ 372 إصابة، من بينهم 160 طبيب مازالوا يتلقوا العلاج، وحوالى 80 طبيب تعافوا من الإصابة، موضحا أن عدد الشهداء من الأطباء بلغ 32 شهيد، وأوضح مصباح، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدد الإصابات بين الأطباء مرشح للزيادة بقوة، خاصة أن هناك إصابات متعددة خلال الـ48 ساعة الأخيرة لم يتم رصدها حتى الآن، نظرا للإجازة الاستثنائية لمدة 3 أيام بالنقابة العامة للأطباء.
 
كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، حيث أوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.
 
وأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة وعلي الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الأستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، كما أكد على أهمية التغلب على العقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية .
 
 
 

اصابات الاطباء بفيروس كورونا

شهداء الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

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