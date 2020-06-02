عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال.. فيديو

كتب محمد شعلان

قام 117 مستوطنًا و25 طالبًا يهوديًا باقتحام ساحات المسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي مع إعادة افتتاح الأقصى أمام المصلين بعد فترة توقف 70 يوما بسبب تنفيذ اجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وعرض المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، فيديو لعشرات من قطعان المستوطنين وهم يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

#شاهد عشرات من قطعان المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال pic.twitter.com/xxJMbySC3X — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2020

وأمس، اقتحم مستوطنون يهود باحات المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي من إعادة افتتاح الأقصى أمام المصلين بعد فترة توقف 70 يوما بسبب تنفيذ اجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، ونشرت مجموعة من الصور لعملية اقتحام المستوطنين ساحات الأقصى في اليوم الثاني لإعادة فتحه في حراسة عناصر من قوات الاحتلال.

المستوطنون يقتحمون الاقصى فى حماية الاحتلال

وكانت قد دعت جماعات يهودية متطرفة، إلى اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة بالتزامن مع قرار الأوقاف الفلسطينية إعادة افتتاح المسجد للصلاة أمام المصلين، واستجاب المستوطنون للدعوات حيث اقتحموا ساحات الأقصى طوال الثلاث أيام الماضية مع عودة العمل بالمسجد الأقصى.

وأدى جموع المصلين من مدينة القدس ومحيطها أول أمس الأحد، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، بعد 70 يوما من إغلاقه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم فتح أبواب المسجد ودخل المصلين من مختلف الأبواب مكبرين مهللين ابتهاجا بفتح المسجد بعد هذه المدة الطويلة، كما تم فتح جميع المصليات المسقوفة داخل المسجد للصلاة من أجل المساعدة في التباعد الاجتماعي والحد من انتشار الفيروس.

وأكد مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية استكملت كل أعمالها لاستقبال وفود القادمين للأقصى ملتزمين بالتعليمات الصحية التي يجب أن يحافظ عليها كل الوافدين إلى المسجد، مشددا على المصلين الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المسجد المبارك من أجل الحفاظ على المسجد وحمايته من الاحتلال، كذلك الحفاظ على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني من كورونا.