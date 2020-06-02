عجز تجارة تركيا يرتفع 79% على أساس سنوى فى مايو

رويترز

أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما 78.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار في مايو وفقا لنظام التجارة الخاص.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات انخفضت 28.2 بالمئة إلى 12.79 مليار دولار بينما انكمشت الصادرات 40.8 بالمئة إلى 9.43 مليار دولار في مايو وفقا لنظام التجارة الخاص.

وكانت قد قررت تركيا زيادة الأوضاع الاقتصادية، حيث أعلنت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى واحد بالمئة من 0.2 بالمئة في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.