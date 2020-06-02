اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:54 م
خالد صلاح
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عجز تجارة تركيا يرتفع 79% على أساس سنوى فى مايو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:25 ص
عجز تجارة تركيا يرتفع 79% على أساس سنوى فى مايو رجب طيب أردوغان
رويترز

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أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما 78.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار في مايو وفقا لنظام التجارة الخاص.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات انخفضت 28.2 بالمئة إلى 12.79 مليار دولار بينما انكمشت الصادرات 40.8 بالمئة إلى 9.43 مليار دولار في مايو وفقا لنظام التجارة الخاص.

وكانت قد قررت تركيا زيادة الأوضاع الاقتصادية، حيث أعلنت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى واحد بالمئة من 0.2 بالمئة في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.

ويحمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 23 مارس ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

 


تجارة تركيا

تركيا

صادرات تركيا

واردات تركيا

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