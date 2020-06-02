عالم إيرانى يصل بلاده غدا بعد افراج الولايات المتحدة عنه.. اعرف القصة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يصل غدا إلى بلاده العالم الإيرانى سيروس اصغري عسكري بعد أن افرجت عنه الولايات المتحدة وبُرأت ساحته من تهمة سرقة أسرار تجارية منذ عام 2018، وسيروس هو أستاذ علم المواد يبلغ من العمر59 عاما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل، اتهمته الولايات المتحدة الأمريكية فى أبريل 2016 بسرقة أسرار تجارية فيما يمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وفي نوفمبر برأه قاض اتحادي في أوهايو، وقالت السلطات الأمريكية الشهر الماضي إن أصغري الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل، سيرحل فور حصوله على تصريح طبي بالسفر.

وأعلنت طهران، الاثنين، أن العالم سيروس أصغري الذي اتهم في الولايات المتحدة بسرقة أسرار صناعية قبل تبرئته، سيعود إلى بلده خلال أيام.

بدوره نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأن عودة سيروس عسكري قد تكو جزء من صفقة تبادل سجناء إيرانية – أمريكية.

وأكد ان اطلاق سراح العالم الإيراني جاء بعد تبرئته من التهم الموجهة اليه. والتي أعقبت جهود مكتب حماية مصالح إيران في واشنطن وبعثة إيران الدائمة إلى نيويورك.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيروس عسكري سيصل مطار طهران صباح غداً الأربعاء.

ونفى موسوي المزاعم التي تفيد بأن الدكتور سيروس عسكري قد تم مبادلته مع شخص آخر، مضيفاً ان اطلاق سراح العالم الإيراني

فيما كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حسابه على إنستجرام اليوم الثلاثاء، إن أستاذا جامعيا إيرانيا كان مسجونا في الولايات المتحدة، وبُرأت ساحته من تهمة سرقة أسرار تجارية، غادر عائدا لبلاده.

وقال ظريف "مرحبا يا أصدقاء. خبر طيب. دكتور سيروس أصغري في الجو على متن طائرة عائدا إلى إيران". وكان ظريف قد حث واشنطن في مارس على إطلاق سراح أصغري الذي قال إنه واحد من عدة علماء تحتجزهم الولايات المتحدة "رهائن".