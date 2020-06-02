ظريف: أكاديمى إيرانى برأته محكمة أمريكية من انتهاك العقوبات يغادر عائدا لإيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حسابه على إنستجرام اليوم الثلاثاء، إن أستاذا جامعيا إيرانيا كان مسجونا في الولايات المتحدة، وبُرأت ساحته من تهمة سرقة أسرار تجارية، غادر عائدا لبلاده.

وقال ظريف "مرحبا يا أصدقاء. خبر طيب. دكتور سيروس أصغري في الجو على متن طائرة عائدا إلى إيران". وكان ظريف قد حث واشنطن في مارس على إطلاق سراح أصغري الذي قال إنه واحد من عدة علماء تحتجزهم الولايات المتحدة "رهائن".

وفي أبريل 2016 وجه الادعاء الاتحادي الأمريكي اتهامات لأصغري، أستاذ علم المواد، بسرقة أسرار تجارية فيما يمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وبرأه قاض اتحادي في أوهايو في نوفمبر وقالت السلطات الأمريكية الشهر الماضي إن أصغري (59 عاما)، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل، سيرحل فور حصوله على تصريح طبي بالسفر.

وقد يكون أصغري جزءا من مبادلة سجناء نادرة من نوعها بين واشنطن وطهران اللتين توترت علاقاتهما بشكل متزايد منذ 2018 عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامت انسحاب بلاده من اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين إيران وست من القوى العالمية وأعاد فرض العقوبات التي شلت اقتصادها.

وإذا مضت عملية المبادلة قدما، فسيكون من المرجح مبادلة مايكل وايت المسؤول المخضرم بالبحرية الأمريكية الذي اعتقلته إيران عام 2018. وكان قد أفرج عنه في منتصف مارس آذار لاعتبارات صحية لكنه ما زال في إيران.

وأطلقت إيران العام الماضي سراح المواطن الأمريكي شي يو وانج الذي سُجن ثلاث سنوات في اتهامات بالتجسس وأطلقت الولايات المتحدة سراح الإيراني مسعد سليماني الذي اتهم بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.