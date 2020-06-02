اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:04 ص
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طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وحار فى البحرين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وحار فى البحرين طقس الخليج
كتب وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى ففى السعودية تشهد الأرصاد هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير)، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( مكة المكرمة , المدينة المنورة) وفى البحرين يكون الطقس حارا أما فى الامارات صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً و جنوباً .

السعودية
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( مكة المكرمة , المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-35 كمساعة. تتحول مساءً الى شمالية شرقية الى شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين
 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون حاراً ورطباً .

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهيرة وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة : العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

الرطوبة النسبية : العظمى 95 % والصغرى 45 %.

شروق الشمس 04:45 صباحا والغروب عند الساعة 06:26 مساءا.

 

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً و جنوباً بعد الظهر و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

 

حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية  من 20 - 35 تصل إلى 45 كم  س أحياناً .

 

و يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 09:33 و المد الثانى عند الساعة 22:44 و الجزر الأول عند الساعة 49:15 والجزر الثانى عند الساعة 18:05 .

 

و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 31: 18 والمد الثانى عند الساعة 58:07 و الجزر الأول عند الساعة 27:12 والجزر الثانى عند الساعة 01:22.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 33 50 20 دبى 41 32 55 25 الشارقة 41 31 60 25 عجمان 41 32 65 20 أم القيوين 42 31 60 20 رأس الخيمة 41 30 55 25 الفجيرة 43 32 75 35 العين 44 31 50 25 ليوا 46 30 65 20 الرويس 44 28 75 30 السلع 45 29 75 30 دلما 40 28 85 30 طنب الكبرى 39 28 85 35 طنب الصغرى 39 28 85 35 أبو موسى 39 28 85 35 .

 

 


طقس الخليج

هطول أمطار رعدية

السعودية

البحرين

الامارات

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