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طرق الوادى الجديد: تركيب مطبات صناعية للحد من الحوادث بالمحافظة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:54 م
طرق الوادى الجديد: تركيب مطبات صناعية للحد من الحوادث بالمحافظة تركيب مطبات صناعية للحد من حوادث الطرق بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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كلف المهندس محسن محمد مغربي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إدارة الصيانة بعمل مطبات صناعية كاوتش في مناطق متفرقة بمدن وقري مراكز المحافظة الخمسة، وذلك للحد من سرعة السيارات والدرجات النارية على الطرق السريعة والمتفرعة ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية المختلفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد مغربي، أنه جرى البدء فى تنفيذ مراحل تركيب عدد من المطبات الصناعية بحي "الزهور "التابع لمركز ومدينة الخارجة، مشيرًا إلى، أن اليوم الثلاثاء، جرى تركيب مطب صناعي بحي البساتين بجوار مسجد البساتين الصغير.

وأوضح مدير عام مديرية الطرق بالوادي الجديد، أن العمل مستمر على مدار الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، لضبط حركة المرور وضمان سبل الأمان للمشاة وسائقي السيارات، مع مراعاة تحقيق السيولة المرورية طوال اليوم حفاظًا على السلامة العامة بالطرق السريعة والجانبية.

وتابع، أن المديرية تتابع تنفيذ كافة المشروعات وتطوير الطرق والمحاور المختلفة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، لافتاً إلى، التزام العاملين بإدارة الصيانة بارتداء الكمامات أثناء فترات العمل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء للوقاية والأمان، لحين اجتياز الأزمة الراهنة واستقرار الأوضاع العامة في البلاد

 

 


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