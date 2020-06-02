طبيبة نفسية تحذر البولندين من التفائل بتخفيف إجراءات كورونا

كتبت: هناء أبو العز

مع بدء عودة الحياة ببطء إلى وضعها الطبيعي في بولندا بعد إغلاق دام شهور بسبب وباء كورونا ، حذرت طبيبة نفسية من أن "التفاؤل غير الواقعي" يمكن أن يكون خطيرًا ، حسبما أفادت الإذاعة البولندية.

وقالت الدكتورة مارتا زاودميكا-سيكورا من جامعة وودج في وسط بولندا إن مثل هذا الموقف يمكن أن يمنع الناس من اتخاذ "إجراءات وقائية" للبقاء في أمان.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية PAP عنها قولها: "يمكن توقع أن الأشخاص الذين واجهوا بطريقة ما تهديدًا شخصيًا سيكونون قادرين على تقييمه بشكل واقعي واتخاذ إجراءات وقائية في المستقبل، ومع ذلك ، هناك خطر يتمثل في أن ظاهرة التفاؤل غير الواقعي ستمنعهم كثيرًا من تقييم الحالة بشكل واقعي واتخاذ إجراءات وقائية في المستقبل".

وأعلن رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي في 27 مايو أن بولندا ستخفف قواعد قناع الوجه في نهاية هذا الأسبوع مع انتقالها إلى المرحلة التالية من تخفيف قفل الفيروس التاجي ، حسبما يشير راديو بولندا.