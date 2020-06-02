اليوم السابع
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ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2702 سيارة مخالفة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:41 ص
ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2702 سيارة مخالفة حظر التجوال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط (5109) شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين.

ونجحت الجهود في ضبط (2702) مركبة مخالفة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قررت حظر حركة الطرق، وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

 

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

 

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

 

 

 


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