ضبط 16 تاجر مخدرات بقليوب وشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين. تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 16 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة وبنها وقليوب والخانكة وشبين القناطر.

أسفرت الحملة عن ضبط جرام هيروين، و220 جرام من مخدر الشادو، و750 جرام من مخدر الأستروكس، و400 جرام من مخدر الحشيش، و 350 قرص مخدر. وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم لها بقصد البيع والترويج على عملائهم، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

فى سياق آخر، ألقت مباحث مركز قليوب القبض على تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص، بينهم 4 سيدات، لقيامهم بترويج المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بالقبض على تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم 4 سيدات، وهم "م. ش.ح." 32 سنة، و"ا.ن. ع." 34 سنة، و"ع. ع. ع." 17 سنة، عاطلين، وضبط 4 سيدات، وهن "ح. م. ع."، 49 سنة، و"د. ط. ع."، 19 سنة، و" ع. م. ع."، 42 سنة، و"ا. ع. ا." 17 سنة، وبحوزتهم 300 جرام هيروين وحشيش، و150 جرام من مخدر الشادو. بمواجهتهم بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.