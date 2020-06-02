ضبط 105 عبوات كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 105عبوة كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية معروضة للبيع للجمهور داخل محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم أول طنطا.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والخارجين علي القانون ومحتكري السلع لتحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق.

وودت معلومات للمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام صاحب محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم أول طنطا، بتجميع كميات كبيرة من المستحضرات منتهية الصلاحية وبيعها للجمهور.

وتم إعداد حملة مكبرة ضمت مجدي عوض السيد أحمد الحوالة مفتش التموين وتمكنت الحملة من ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وعددها 105عبوات، كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية معروضة للبيع للجمهور تحرر المحضر 13357جنح قسم أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.