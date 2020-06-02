ضبط مقهى مخالف لإجراءات الحظر فى الشرقية.. صور

الشرقية – فتحية الديب

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى ثانٍ الزقازيق، بالشرقية، برئاسة ثناء فوزي، رئيسة الحي، قبل قليل، حملة مُكبرة لمراجعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة بتطبيق إجراءات الحظر، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأسفرت الحملة عن ضبط مقهى بلدى يعمل بالمخالفة لقرار الغلق، فيما جرى ضبط عدة طاولات وكراسى وأنبوبة غاز، وبوتجاز، وجرى التحفظ على المضبوطات وضبط صاحب المقهى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد ضرورة القيام بالمتابعة المرورية وضبط أى مخالفات لقرار الحظر، فضلا عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.















