اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة وشبين القناطر

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:51 م
ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة وشبين القناطر هيروين - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات والسلاح فى شبرا الخيمة وشبين القناطر بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، يفيد بتمكن  المقدم أحمد عسر رئيس مباحث  قسم أول شبرا الخيمة من ضبط كل من "ع ص ى" 43 سنة و"س ب" 44 سنة ربة منزل وتربطهما علاقة صداقة وبحوزتهما بندقية خرطوش و150 جرام هيروين ومبلغ مالى 2850 جنيهًا وهاتفى محمول.

كما تمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر من القبض على كلٍ من "ع ف م" 20 سنة و"ا م ف" 21 سنة، عاطلان وبحوزتهما 250 جرام إستروكس ومبلغ مالى بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


اخبار مصر

القليوبية

امن القليوبية

مخدرات

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة