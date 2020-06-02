ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة وشبين القناطر

القليوبية نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات والسلاح فى شبرا الخيمة وشبين القناطر بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، يفيد بتمكن المقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط كل من "ع ص ى" 43 سنة و"س ب" 44 سنة ربة منزل وتربطهما علاقة صداقة وبحوزتهما بندقية خرطوش و150 جرام هيروين ومبلغ مالى 2850 جنيهًا وهاتفى محمول.

كما تمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر من القبض على كلٍ من "ع ف م" 20 سنة و"ا م ف" 21 سنة، عاطلان وبحوزتهما 250 جرام إستروكس ومبلغ مالى بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.