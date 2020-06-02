صور.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأوضاع الصحية بالمحافظة، والمتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات والالتزام بانتهائها خلال الفترة الزمنية المحددة، ورفع وتحسين مستوي الخدمات والمرافق بالمحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بإتخاذ الإجراءات الاحترازية، استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، واحتمالاً لأية تداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بتطبيق قرار منع انتقال أو تحرك المواطنين على جميع الطرق من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة، والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، لافتاً أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كافة قرارات الدولة، وإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي إجراء وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم علي مدار اليوم، ومراجعة المرافق بصفة دورية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي تنفيذ قرار سحب رخص القيادة وتسيير المركبات لكافة وسائل النقل الجماعي ( عام / خاص ) لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ( 1069 ) لسنة 2020م وقرار المحافظة رقم ( 449 ) لسنة 2020م بشأن ارتداء الكمامات الواقية للسائق والركاب، كذا في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف التراخيص ( قيادة + تسيير ) لمدة شهر من تاريخ الضبط، بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع إدارات المرور والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتطبيق الضوابط العامة وآليات حماية أراضى الدولة وتنفيذ الإزالات عليها، ومنع وجود حالات وضع يد جديدة وصولاً لاسترداد أراضى الدولة وتسليم كل جهة ولاية أرضها بعد إزالة التعدى عليها، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك‪ الدولة وحق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن بكفرالشيخ، مشدداً علي تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمواقف علي مدار اليوم.

ومن جانبه أكد نائب محافظ كفرالشيخ، علي حصر مشاكل جميع المرافق" مياه، صرف صحي، غاز، كهرباء" بمراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات، فضلاً عن متابعة الأوضاع الصحية وتوفير الكمامات الواقية للعاملين بالمنشآت.

كما استعرض محافظ كفرالشيخ، موقف مشروعات الرصف بعدد من الطرق والشوارع التى يتم تنفيذها ومعوقات الانتهاء منها، مؤكداً علي الجميع ضرورة سرعة الإنجاز والتعاون التام بين كافة الجهات المعنية للانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن، لتسهيل وتيسير حركة النقل والتحرك للمواطنين والسيارات، كذا التأكيد علي متابعة ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين، وسيتم سحب الاعتمادات من المركز الذي يعوق تنفيذ الخطة الاستثمارية.

ومن جانبه أكد السكرتير العام، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً علي الطبيعة، والتنسيق مع المقاولين لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وتطبيق أعلي معايير الأمان والجودة الهندسية، وتواجد الخدمة المرورية لأصحاب المركبات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياقٍ متصل، أكد السكرتير العام المساعد، علي ضرورة استكمال الإجراءات القانونية للمخالفات المرصودة بجدول المتغيرات المكانية، ووضع خطة لإزالة تلك التعديات المخالفة وفقًا لجدول زمني محدد، فضلاً عن المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات، والأطباء، والأطقم الطبية، وتوافر الادوية، والمستلزمات الطبية اللازمة.

وعلى جانب آخر، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مواصلة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى المحافظة بشن حملات مكثفة لمتابعة التزام المحال التجارية بقرار الغلق منعاً للتجمعات، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بجميع مراكز ومدن المحافظة باليوم الـ 70 ، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحفاظاً على سلامة المواطنين.



محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن



محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن