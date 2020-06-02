اليوم السابع
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صور..محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بـ5 مستشفيات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:31 م
صور..محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بـ5 مستشفيات جانب من الجولة المروروية على المستشفيات
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم اليوم الثلاثاء المرور على خمسة مستشفيات، شملت مستشفى المنصورة التخصصى، ومستشفى سندوب للتأمين الصحى، ومستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، ومستشفى المنصورة الدولى.

وأوضح المحافظ أن المرور على المستشفيات المشار إليها استهدف الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة، وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا الأسرة اللازمة للمرضى.

وقال مختار إنه سبق وأصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر من المحافظ ونائبه لمتابعة والمرور على كافة مستشفيات المحافظة، وخاصة مستشفيات الفرز وعددهم 28 مستشفى، وعلى أن تنتهى الجنة من اعمالها خلال اسبوعين على الاكثر، مشيرا الى ان ذلك يستهدف العمل على حل اية مشكلات طارئه فورا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الاجهزة المعنيه.

جدير بالذكر أن اللجنة بدأت مباشرة أعمالها اليوم بإشراف منال الغندور السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام، وتضم اللجنة في عضويتها وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، ومدير مكافحة العدوى، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، وعضو التفتيش الصيدلى، وكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري ، وكيل إدارة الشئون القانونية وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.

جاء ذلك  تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الاخير، والذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس  والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر.

 

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