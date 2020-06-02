اليوم السابع
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صور.. رئيس مدينة البياضية يتابع ارتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:00 م
صور.. رئيس مدينة البياضية يتابع ارتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية ارتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة للمرور على المبانى الحكومية التابعة للمدينة، بغرض التأكد من تتفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور اليومى لمتابعة إلتزام الموظفين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما تمت خلال الجولات التفقدية متابعة أعمال رش وتعقيم وتطهير المبانى والمكاتب التابعة للمدينة، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، وعمال مجلس المدينة، كما قامت قريه الحبيل بعمل إجراءات المتابعة بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، وقرية البغدادي برئاسة مصطفى على رئيس القرية، وقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل رئيس القرية، وتم المرور للمتابعه للتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية.

كما أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، على ضرورة التنبيه على المواطنين بارتداء الكمامه والتباعد اثناء الحصول على خدمات من مجلس المدينه والقرى، ومواصلة الحملات والجولات بصورة يومية.

وكان قد قام اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، بجولة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بإرتداء الكمامة فى المواصلات العامة بموقف البياضية وخطوط السير بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعه أداء الإدارت الخدمية بالمدينة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وقال رئيس مدينة البياضية، إنه تمت خلال المتابعة للمواقف التنبية على المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة فى المواصلات، وأهميتها فى تقليل الإصابة بشكل كبير، وذلك إستكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، ومدير المواقف محمود عويس، ومحمد أحمد مسؤول موقف البياضية، ومسئولي الإشغالات بالإدارة الهندسية.

التزام موظفى البياضية بالكمامة خلال العمل
التزام موظفى البياضية بالكمامة خلال العمل

 

جانب من الالتزام للموظفين بإرتداء الكمامات
جانب من الالتزام للموظفين بإرتداء الكمامات

 

جانب من التزام الموظفين بالكمامة بالاقصر
جانب من التزام الموظفين بالكمامة بالاقصر

 

رئيس مدينة البياضية يتابع إرتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية
رئيس مدينة البياضية يتابع إرتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية

 

متابعة إرتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية وإتخاذ الإجراءات الوقائية
متابعة إرتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية وإتخاذ الإجراءات الوقائية

 

متابعة إرتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية
متابعة إرتداء الكمامة بمقرات العمل الحكومية

 


الاقصر

مدينة البياضية

اخبار الاقصر

ارتداء الكمامة بمقرات العمل

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

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