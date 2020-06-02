اليوم السابع
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صور.. حى ثان طنطا يرفع 120 طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:20 م
صور.. حى ثان طنطا يرفع 120 طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق جانب من الحملة
الغربية مصطفى عادل

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شن حى ثان طنطا بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بعد ورود عدد كبير من الشكاوى بتراكم القمامة بمناطق الحى، بمشاركة معدات جهاز النظافه بالحى ومجلس المدينة.

 

واستهدفت الحملة منطقة شارع أحمد عبد الرحيم من شارع 25 وشارع المقابر، ومنطقة النسيجية ضمن الحملات اليومية المقرر تنفيذها بأعمال النظافة والكنس ورفع الاتربة والتطهير ورفع جميع نقاط تجميع القمامة بنطاق الحى وتم رفع اكثر من 120طن قمامة، ونقلها لمصنع تدوير القمامة.

 

من ناحية أخرى واصلت محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

 

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان له اليوم، عن تنفيذ 28 قرار إزالة، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 597 متر بمركز طنطا وحى اول وثان طنطا وحى اول المحلة الكبرى ومركز قطور، وعدد 1 قرار ازالة لحالة تعد على اراضى زراعية على مساحة 19 سهم، و 3 قرارت ازالة لمخالفات بناء على مساحة 590 متر، و 17 قرار ازالة تعديات على املاك الدولة على مساحة 1610 متر بمركز سمنود.

 

وأضاف رحمي، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فى المهد ل 5 حالات تعد على اراضى زراعية على مساحة 2 قيراط و 13 سهم بمركزى زفتى والسنطة، وإزالة 6 مخالفات بناء على مساحة 333 متر بمركزى قطور وطنطا .

 

من ناحية أخرى أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة بحى اول طنطا وقرية سبرباى، والتى رافقه خلالها الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

 

وشدد محافظ الغربية على رئيس حى أول طنطا بتكثيف حملات إزالة الاشغالات الموجودة بميدان المحطة وميدان ستوته، وكذلك فض الأسواق العشوائية، وذلك فى أطار الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .

 

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