اليوم السابع
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صور.. حى أول المحلة يشن حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:06 م
صور.. حى أول المحلة يشن حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة
الغربية عادل ضرة

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نفذ حى أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المهندس عبد العزيز عجاج رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، لرفع تراكمات القمامة، بمشاركة جهاز النظافة بالحى.

واستهدفت الحملة موقف الزراعة والشوارع الرئيسية المحيطة به، وخلال الحملة تم رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة والأتربة وكنس الشوارع ورشها بالمياه.

من ناحية أخرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة بحى أول طنطا وقرية سبرباى، والتى رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على رئيس حى أول طنطا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات الموجودة بميدان المحطة وميدان ستوته، وكذلك فض الأسواق العشوائية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .

كما وجه نائب المحافظ الغربية بضرورة برفع القمامة الموجودة بالعجيزى وطريق شوبر، وتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم، إلى جانب عمليات التطهير والتعقيم حفاظا على صحة المواطنين .

وتفقد محافظ الغربية ونائبه أعمال استكمال رصف طريق سبرباى، ووجه الدكتور أحمد عطا المهندس المسئول بسرعة الإنجاز فى إتمام الأعمال، مؤكدا على المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وفق البرنامج الزمنى المحدد للانتهاء منها والعمل على رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية .

من ناحية أخرى تواصل محافظة الغربية جهودها فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجنة الأزمات بالمحافظة لمواجهة تداعيات الفيروس.

وقال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إنه جارى استحداث إدارة بكل جهة عمل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين بالتعاون مع مديرية الأمن، وإبلاغ مديرية الصحة بالمحافظة عن أى حالات اشتباه أو ظهور أعراض على أى من العاملين أو المترددين على جهة العمل.

 

حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة (3)
حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة

 

حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة (4)
حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة

 

حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة (9)
حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة

 

حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة (10)
حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بميدان وموقف الزراعة

اخبار عاجله

حى أول المحلة

حملة نظافة

ميدان الزراعة بالمحلة

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