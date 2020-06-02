صور.. "حماية النيل بالأقصر" تنفذ 8 قرارات إزالة لمخالفات وتعديات بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، عن مواصلة الحملات عقب إنتهاء أجازة العيد، حيث تم تنفيذ عدد 8 قرار إزالة منهم عدد 4 قرار مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرار ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وذلك بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل عقب إجازة عيد الفطر.

وأضافت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخططا فنيا وهندسيا لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش و‘نشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.



تنفذ 8 قرارات إزالة فى زمام هندسة الأقصر ونجع حمادى



جانب من حملات حماية النيل بالاقصر