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صور.. توصيل الأدوية لمنازل 931 مخالطا لمصابى كورونا ببنى سويف

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:06 م
صور.. توصيل الأدوية لمنازل 931 مخالطا لمصابى كورونا ببنى سويف توصيل الأدوية لمنازل المخالطين بمصابى كورونا ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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وزعت الرائدات الريفيات التابعات لمديرية الصحة ببنى سويف اليوم الثلاثاء، الأدوية اللازمة على 931 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

 

وأشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف فى بيان، إلى أن الرائدات يسلمن الأدوية للمخالطين المعزولين فى المنازل، بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها :

 

عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات.

 

فضلا عن أهمية إرتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض ، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائى والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية ، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبيه وأماكن تقديم الخدمه الصحية.

 

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