صور.. بدء عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنتين تحت إشرافه المباشر وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وبرئاسة الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلين من مديرية الشئون الصحية والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وإعداد تقارير يومية بالمرور للتعامل الفورى مع أى سلبيات وإزالة أى معوقات والتواصل المباشر مع المواطنين .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمرور اليومى على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة وعدم رفض دخول أى حالة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلى وضمان وصول العلاج لهم ورصد أى سلبيات .

وبدأت اللجان عملها صباح اليوم بالتواجد فى مقر ديوان عام المحافظة حيث تم عقد اجتماع لكل لجنة على حدة لوضع الية وبرنامج للعمل والمرور على المستشفيات .

وتفقد نائب المحافظ وأعضاء اللجنة المرافقين مستشفى شبين الكوم التعليمى للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى والمسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة، حيث أفاد نائب مدير المستشفى بأنه يتم إستقبال المرضى المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ويتم الكشف عليهم بغرفة فرز الحالات ويتم عزل الإصابات المؤكدة بمبنى العزل والذى يسع 48 سرير بالإضافة إلى 9 أسرة بالعناية المركزة، مؤكداً على توافر الادوية بكميات كافية ومستلزمات مكافحة العدوى ولا يوجد نواقص فى الوقايات الشخصية .

كما اطمئن من رئيس فريق مكافحة العدوى بالمستشفى على الحالة النفسية للمرضى، موجها بضرورة عمل مسافات آمنة بين المواطنين أثناء إستقبالهم لحمايتهم من نقل العدوى، مشيرا الى المرور الدورى لمتابعة ما تم تنفيذه، وأثناء الجولة تفقد نائب المحافظ مستشفى الحميات بميت خلف لمتابعة ما تم من اجراءات وقائية والتأكد من المسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا ووجه مدير المستشفى بسرعة عمل الفحوصات اللازمة لأحد المواطنين المخالطين للحالات المصابة، حيث أشار مدير مستشفى الحميات الى أن إجمالى عدد الأسرة بالمستشفى 74 سرير مخصصة لاستقبال مصابى كورونا وعدد 7 أجهزة تنفس صناعى بالمستشفى وكذا توافر كميات كافية من المستلزمات الطبية .

وتفقد نائب المحافظ مستشفى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بمجمع مستشفيات ميت خلف، وتفقد العناية المركزة الجديدة والقديمة وقسم الأشعة المقطعية ووجه بضرورة الالتزام بتطهير وتعقيم كافة الأقسام والأجهزة لعدم نقل العدوى بين المواطنين، كما أشار مدير المستشفى إلى أن بها 12 سرير مخصصة لاستقبال مصابى كورونا بالاضافة الى 4 أسرة بالعناية المركزة القديمة وكذا 2 جهاز تنفس صناعى، كما تفقد نائب المحافظ مستشفى الصدر بميت خلف والتى تسع 70 سرير بالاضافة الى 6 أسرة بالعناية المركزة تم تخصيصهم لاستقبال المصابين كما يوجد بها 5 أجهزة تنفس صناعى، حيث أشار مدير المستشفى لوجود نقص فى مستلزمات الوقاية الشخصية وأفاد نائب المحافظ بأنه سيتم توفير كافة المستلزمات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة .

كما تفقد اللواء علاء رشاد سكرتيرعام المحافظة واللجنة المشكلة مستشفى حميات شنتنا الحجر بمركز ومدينة بركة السبع للتأكد من تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيث أطمئن على الحالة العامة للمستشفى وإستمع من مديرة المستشفى لشكوى من نقص فى عدد الأطباء بالمقارنة بعدد الحالات المترددة على المستشفى وكذا نقص فى علاج التاميفلون الخاص بالحالات الإيجابية لفيروس كورونا، كما أوضحت أن بالمستشفى 32 سرير مخصصة للعزل، كما أستمع السكرتير العام للمترددين على الأستقبال وأطمئن منهم على تقديم الخدمه لهم بالشكل الجيد ومن جانبه أكد سكرتير عام المحافظة على انه سيتم التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لبحث امكانية تدعيم المستشفى بعدد من الاطباء وكذا توفير الأدوية اللازمة مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لعبور هذه الازمة وتحسين مستوى الاداء والخدمة المقدمة .

هذا وقد تفقد السكرتير العام مستشفى بركة السبع العام حيث خصص بها 39 سرير للعزل بالإضافة الى 7 أسرة بالعناية المركزة و12 جهاز تنفس صناعى وأوضح مدير المستشفى بأنه تم عمل مسارات مخصصة لجميع المرضى المترددين على المستشفى فى ظل أزمة فيروس كورونا من لحظة دخول المريض المستشفى وحتى تشخيص الحالة، كما أفاد بوجود نقص فى بعض الأدوية الخاصة بمرضى فيروس كورونا، وأشار السكرتير العام الى انه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية، كما شدد السكرتير العام على مدير المستشفى بتحرير مذكرة بإحالة بعض الأطباء والممرضين المتغيبين عن العمل وتبليغهم باجازة مرضى لاحالتهم للتحقيق فورا .

فيما كشف مدير الادارة الطبية ببركة السبع بأنة تم توزيع 520 شنطة أدوية لحالات العزل المنزلى والمخالطين للحالات الإيجابية بنطاق المركز وذلك من خلال فرق الترصد والتى تقوم بمهامها بمتابعة الحالات بشكل دورى، كما تفقد السكرتير العام عدد من أسرالعزل المنزلى بعزبة راتب للتأكد من وصول الأدوية اللازمة لهم مضيفا على دعم المحافظة بكامل اجهزتها لهم .