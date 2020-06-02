اليوم السابع
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صور.. القمامة ومخلفات الهدم تحاصر شجرة مريم إحدى محطات العائلة المقدسة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:15 م
صور.. القمامة ومخلفات الهدم تحاصر شجرة مريم إحدى محطات العائلة المقدسة القمامة ومخلفات الهدم تحاصر شجرة مريم بالمطرية
كتب سيد الخلفاوى – تصوير السعودى محمود

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شهد محيط شجرة مريم، بحى المطرية، شرق القاهرة، تراكم القمامة، ومخلفات الهدم، ما أثر على شكل المزار التاريخى، أحد مسارات العائلة المقدسة وإحدى محطات رحلة العائلة المقدسة، والتي تشهد تنفيذ مخطط تطوير للأثر والمنطقة المحيطة بالكامل.
 
احدى محطات العائلة المقدسة
احدى محطات العائلة المقدسة
 
ورصد "اليوم السابع" تراكم القمامة بشارع المطراوى بمدخل الأثر أمام حديقة شجرة مريم، بالإضافة إلى انتشار المخلفات خلف سور الآثر، ما يشوه المنظر الحضارى.
 
القمامة بمحيط شجرة مريم
القمامة بمحيط شجرة مريم
 
وطالب الأهالى بتكثيف الجهود لرفع المخلفات والقمامة والعمل على منع تراكمها، حتى لا تؤثر على الشكل العام للآثر، خاصة أنه يحظى بإهتمام من الدولة ويشهد أعمال تطوير بالشارع المطراوى ومحيط الشجرة بالكامل .
 
القمامة تحاصر آثر شجرة مريم
القمامة تحاصر آثر شجرة مريم
 
وبدأت أعمال ترميم الشجرة المعروفة باسم "شجرة مريم العذراء" في منطقة المطرية في العاصمة المصرية القاهرة، ووفقًا للعقيدة المسيحية القبطية في مصر، توقفت السيدة مريم العذراء والقديس يوسف في المطرية، والتي كانت قرية صغيرة في رحلتهم عبر مصر، وبحسب الأقوال استراحت السيدة مريم تحت ظل الشجرة.
 
القمامة تحاصر شجرة مريم
القمامة تحاصر شجرة مريم
 
وانتهت محافظة القاهرة من دهان 50% من العقارات المحيطة بشجرة مريم بحى المطرية، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل لإعادة شجرة مريم على خريطة مسار العائلة المقدسة، كما يتم إنشاء محور مرورى من ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر ، وإنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج وذلك ضمن المرحلة الثالثة.
 
القمامة
القمامة
 
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية استعرض تقريراً عن موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى بالمحافظات وأشار إلى انتهاء المحافظات من طلاء أكثر من 34 ألف مبنى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات ، حيث أوضح التقرير أن محافظة الاقصر قامت بطلاء 5613 مبنى وقنا 3673 مبنى وبنى سويف 2599 مبنى والشرقية 2145 مبنى والغربية 2092 مبنى والجيزة 1471 مبنى والقاهرة 1308 مبنى.

حديقة شجرة مريم بالمطرية
حديقة شجرة مريم بالمطرية

حديقة شجرة مريم
حديقة شجرة مريم

شارع المطراوى أمام شجرة مريم
شارع المطراوى أمام شجرة مريم

شارع شجرة مريم
شارع شجرة مريم

محيط حديقة شجرة مريم
محيط حديقة شجرة مريم

محيط شجرة مريم يعانى من المخلفات
محيط شجرة مريم يعانى من المخلفات

محيط شجرة مريم
محيط شجرة مريم

مخلفات الهدم بمحيط حديقة شجرة مريم
مخلفات الهدم بمحيط حديقة شجرة مريم

مخلفات الهدم بمحيط شجرة مريم
مخلفات الهدم بمحيط شجرة مريم

مدخل شجرة مريم بحى المطرية
مدخل شجرة مريم بحى المطرية

مدخل شجرة مريم
مدخل شجرة مريم

 


شجرة مريم

المطرية

القاهرة

العائلة المقدسة

حي المطرية

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