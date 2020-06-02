صور.. الفوج الخامس من أطباء وتمريض يتسلمون عملهم بالحجر الصحى بكفر الزيات

استقبل الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات بمحافظة الغربيه، اليوم الثلاثاء، الفوج الطبى الخامس، لاستلام مهام عملهم، خلفا للطاقم الرابع الذي غادر المستشفى اليوم بعد انتهاء فترة عملهم وسلبية نتائج تحاليل العينات الخاصه بهم للتأكد من عدم إصابتهم بالكورونا.
وقال "البرعي" فى تصريحات له، إن ذلك يأتي تقديرا لحجم التضحيات والجهد الذي بذله أعضاء الفريق، لتقديمهم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى، وتحقيق نسب شفاء عالية، ولم يكن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود وحالة الحب والإخلاص والود التي سادت أجواء العمل داخل المستشفى، بين جميع أفراد الفريق من إدارة وأطباء وتمريض وفنيين وعمال وفرق أمن .
من ناحية أخرى أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا برقم 7 لسنة 2020 لمديري الإدارات الفنية والمالية والإدارية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة المركزية والنوعية، بإلغاء جميع الإجازات الاستثنائية الممنوحة من وكيل الوزارة للعاملين التابعين لمديرية الصحة بمختلف وظائفهم مع استدعائهم فورا لعودتهم للعمل.
كما قرر وكيل وزارة الصحة عودة جميع أفراد الفريق الطبي الحاصلين على إجازة تفرغ للدراسة، وتأجيل الإجازات الوجوبية لحين انتهاء حالة الطوارئ.
كما قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلغاء الإعفاءات السابق منحها من الحجر الصحي ويتم ادراجهم بجداول العمل بالحجر الصحي، على ان تمنح الإعفاءات الخاصة بالحجر الصحي بعد العرض على اللجان الطبية العليا برئاسة فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذالك الإجازات المرضية.
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