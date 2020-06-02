صور.. الفوج الخامس من أطباء وتمريض يتسلمون عملهم بالحجر الصحى بكفر الزيات

وأعرب الطاقم الطبي الخامس عن فرحتهم باستلامهم العمل بالمستشفى من أجل خدمة الوطن والمرضى، لحين تماثلهم للشفاء.

وكانت مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات بمحافظة الغربية، قد أعلنت في بيان لها عن سلبية نتائج تحاليل الفوج الرابع من الجيش الأبيض بالمستشفى، والذين قضوا 14يوما مدة عملهم داخل المستشفى، وعودتهم لمنازلهم. وكرمت إدارة الفريق الطبي الثالث لمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات ، برئاسة الدكتور أحمد البرعي مدير المستشفى جميع أفراد فريق الطاقم الطبي الرابع ، وتسليمهم شهادات تقدير، عرفانا وامتنانا لجهودهم المتميزة في العمل.

وقال "البرعي" فى تصريحات له، إن ذلك يأتي تقديرا لحجم التضحيات والجهد الذي بذله أعضاء الفريق، لتقديمهم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى، وتحقيق نسب شفاء عالية، ولم يكن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود وحالة الحب والإخلاص والود التي سادت أجواء العمل داخل المستشفى، بين جميع أفراد الفريق من إدارة وأطباء وتمريض وفنيين وعمال وفرق أمن .

من ناحية أخرى أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا برقم 7 لسنة 2020 لمديري الإدارات الفنية والمالية والإدارية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة المركزية والنوعية، بإلغاء جميع الإجازات الاستثنائية الممنوحة من وكيل الوزارة للعاملين التابعين لمديرية الصحة بمختلف وظائفهم مع استدعائهم فورا لعودتهم للعمل.

كما قرر وكيل وزارة الصحة عودة جميع أفراد الفريق الطبي الحاصلين على إجازة تفرغ للدراسة، وتأجيل الإجازات الوجوبية لحين انتهاء حالة الطوارئ.

كما قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلغاء الإعفاءات السابق منحها من الحجر الصحي ويتم ادراجهم بجداول العمل بالحجر الصحي، على ان تمنح الإعفاءات الخاصة بالحجر الصحي بعد العرض على اللجان الطبية العليا برئاسة فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذالك الإجازات المرضية.