اليوم السابع
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صور.. التزام مواطنى الأقصر بالكمامات والمسافات الآمنة بمقر السجل المدنى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:15 م
صور.. التزام مواطنى الأقصر بالكمامات والمسافات الآمنة بمقر السجل المدنى إلتزام المواطنين بالأقصر بالكمامات والمسافات الآمنة بمقر السجل المدنى
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد السجل المقر الرئيسي للأحوال المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إلتزام كبير من المواطنين خلال التوافد على المقر لإنهاء أوراقهم، حيث حافظ الجميع على النظام والتباعد بالمسافات الآمنة، بجانب إرتداء الكمامات، خلال إنهاء مصالحهم لدى عودة السجل المدنى للعمل من جديد بعد أجازة عيد الفطر.

وشهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية إلتزام المواطنين بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات ، فى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بوحدات وأقسام "قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية، وإستئناف العمل لإستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرو"،على مستوى الجمهورية إعتباراً من اليوم الإثنين ، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.

واضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء فى إستقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب إنتهاء اليوم حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.

قاد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة للمرور على المبانى الحكومية التابعة للمدينة، بغرض التأكد من تتفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور اليومى لمتابعة إلتزام الموظفين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما تمت خلال الجولات التفقدية متابعة أعمال رش وتعقيم وتطهير المبانى والمكاتب التابعة للمدينة، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، وعمال مجلس المدينة، كما قامت قريه الحبيل بعمل إجراءات المتابعة بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، وقرية البغدادي برئاسة مصطفى على رئيس القرية، وقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل رئيس القرية، وتم المرور للمتابعه للتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية.

إلتزام المواطنين بالأقصر بالكمامات والمسافات الآمنة بمقر السجل المدنى (1)
 

 

إلتزام المواطنين بالأقصر بالكمامات والمسافات الآمنة بمقر السجل المدنى (2)
 

 

إلتزام المواطنين بالأقصر بالكمامات والمسافات الآمنة بمقر السجل المدنى (3)
 

 

إلتزام المواطنين بالأقصر بالكمامات والمسافات الآمنة بمقر السجل المدنى (4)
 

 


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