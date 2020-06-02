صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

كتبت فاطمة شوقى

أعادت السلطات في روما فتح معلم الكولوسيوم، الواقع في قلب العاصمة الايطالية، أمام الزوار وذلك بعد مرور 84 يومًا من الإغلاق بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا.

وقالت مديرة الصرح الاثري، ألفونسينا روسو، في حديث مع الصحفيين، قبل دخول الزوار الاوائل الى المدرج الفلافي، "يعاد فتح مكان للقلب والروح، رمز للثقافة ولإيطاليا وللعالم"، مضيفة "نريد أن يكون هذا علامة أمل وسلام ونهضة جديدة"، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.



اعادة فتح معالم ايطاليا وسط اجراءات مشددة بسبب كورونا

واحتفى رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، مفوضالشؤون المالية في الاتحاد الاوروبي، باولو جينتيلوني، بهذا الاعلان، حيث كتب في تغريدة باللغات الايطالية والفرنسية والانجيلزية على موقعه الرسمي في منصة تويتر: "إعادة فتح الكولوسيوم للزوار".

وعلى الرغم من إعادة فتح الكولوسيوم، أدى فيروس كورونا لإجراء تغيرات كبيرة على زيارته، حيث في السابق كان يتدفق نحو 20 ألف شخص للمسرح يوميا، ولكن تم قصر الدخول حاليا على 1000 إلى 1600 زائر يوميا.



اعادة فتح معلم الكولوسيوم أمام الزوار

ويمكن زيارة المسرح بعد حجز التذاكر مسبقا وفي ظل إجراءات صحية، مثل قياس درجة الحرارة عند المدخل وارتداء الكمامات، والحفاظ على الالتزام بالمسافات الآمنة.

وكان قد جرى إغلاق الكولوسيوم مطلع مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تضررت إيطاليا بصورة كبيرة من الفيروس، حيث سجلت 33500 ألف حالة وفاة بالفيروس، ولكن حالات الإصابة بدأت في التراجع خلال الأسابيع الماضية.



قياس درجات الحرارة شرط لدخول المعلم

ويعتبر مبنى الكولوسيوم، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الإيطالية روما، وأضيء مبنى الكولوسيوم بألوان العلم الإيطالي.

وأعلنت السلطات الايطالية مساء أمس الاثنين تسجيل 60 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم تأكيد 178 اصابة جديدة وهي الحصيلة الادنى منذ بدء تفشي الجائحة شمالي البلاد في الثلث الاخير من شهر فبراير الماضي



الكولوسيوم 2

وبعدد الضحايا الذي أعلنته هيئة الدفاع المدني في نشرتها الاحصائية اليومية عن حالة طوارئ كوفيد-19، ترتفع الوفيات في ايطاليا بسبب الجائحة إلى 33 ألفا و475.



الكولوسيوم

أما اجمالي الذين اصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الموتى والمتعافون والاصابات النشطة منذ تفشي الوباء، بعد تسجيل 178 حالة ايجابية، يرتفع اليوم الى 233 ألفا و197.