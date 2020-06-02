صحة بنى سويف: توصيل الأدوية لمنازل 2473 من المخالطين للحالات المصابة بكورونا

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أنه تم استكمال توزيع حقيبة من الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس لليوم الثالث على التوالى عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلي والمخالطين باجمالي 1474 حاله امس الاثنين بقرى ومراكز المحافظه ليصل إجمالي من تم توصيل الادويه إليهم من المخالطين 2473 .

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له ، قيام الرائدات بعض الإرشادات التوعوية مع اتباع الإجراءات الوقائية والتي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها و غسل اليدين باستمرار مع الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائي متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس.

وأوضح وكيل الوزارة ، أنه تم تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض ،حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبيه وأماكن تقديم الخدمه الصحية.