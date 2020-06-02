اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بنى سويف: توصيل الأدوية لمنازل 2473 من المخالطين للحالات المصابة بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:19 ص
صحة بنى سويف: توصيل الأدوية لمنازل 2473 من المخالطين للحالات المصابة بكورونا تقديم الأدوية للحالات فى المنازل
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أنه تم  استكمال توزيع  حقيبة من  الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس لليوم الثالث على التوالى عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلي والمخالطين باجمالي 1474 حاله امس الاثنين  بقرى ومراكز المحافظه ليصل إجمالي من تم توصيل الادويه إليهم من المخالطين 2473 .

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له ، قيام الرائدات  بعض الإرشادات التوعوية مع اتباع الإجراءات الوقائية والتي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها و غسل اليدين باستمرار مع الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائي متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس.
 
وأوضح وكيل الوزارة ، أنه تم تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض ،حيث تم  تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي  والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبيه وأماكن تقديم الخدمه الصحية.
تقديم الأدوية للحالات فى المنازل (1)
تقديم الأدوية للحالات فى المنازل (1)

تقديم الأدوية للحالات فى المنازل (2)
تقديم الأدوية للحالات فى المنازل (2)

تقديم الأدوية للحالات فى المنازل (3)
تقديم الأدوية للحالات فى المنازل (3)

تقديم الأدوية للحالات فى المنازل (4)
تقديم الأدوية للحالات فى المنازل (4)
 
 

بنى سويف

صحة بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة بنى سويف : توصيل الأدوية لمنازل 999 من المخالطين للحالات المصابة بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:35 ص

صور.. إيدى فى إيدك نعدى الأزمة.. نواب بالبرلمان يفتحون مقراتهم لتوفير أدوات التعقيم والوقاية للمواطنين.. ويتحملون نفقات علاج غير القادرين من خلال توصيل الأدوية للمنازل.. ويحذرون من بروتوكولات علاج الفيس بوك

السبت، 30 مايو 2020 08:30 م

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

الجمعة، 29 مايو 2020 11:20 ص

رئيس الوزراء يتابع جهود الصحة لتوصيل الأدوية إلى حالات العلاج المنزلى لمصابى كورونا.. والوزيرة: تطبيق "صحة مصر" بديلا عن المكالمات التليفونية على الخط الساخن 105 للإجابة عن الأسئلة الشائعة.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 10:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة