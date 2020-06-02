صحة الوادي الجديد: تنفيذ إجراءات العزل المنزلى لحالات كورونا خفيفة الأعراض بالمحافظة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن بدء تطبيق نظام العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا مع المتابعة المشددة من فرق الطب الوقائي بالمديرية، لحالات الإصابة بالفيروس خفيفة الأعراض. وذلك تنفيذا لبروتوكول علاجي جديد أقرته اللجنة العلمية في وزارة الصحة والسكان لمصابي فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور أحمد محروس، بدء تطبيق بروتوكول علاجي جديد لمرضي " كورونا" يتضمن تقسيم وتصنيف المرضي لـ 3 أنواع حسب شدة الإصابة والأعراض وهي " خفيفة – متوسطة – عنيفة"، وذلك من خلال الطبيب المختص، حيث جري اعتماد بروتوكول جديد للعلاج بإشراف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تضمن تطبيق نظام العزل المنزلي مع المتابعة المشددة من فرق الطب الوقائي بالمديرية، لحالات الإصابة بالفيروس خفيفة الأعراض.

أضاف محروس، أن حالات الإصابة المتوسطة والعنيفة سيجري تقديم العلاج داخل مستشفيات العزل والحجر الصحي بالمحافظة وهي 5 مستشفيات موزعة جغرافيًا لخدمة المرضي وهي " الخارجة العام – الداخلة العام – الفرافرة المركزي -حميات وصدر الخارجة".

وفى سياق متصل خصصت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، خط هاتف محمول ساخن لتلقي بلاغات واستفسارات فيروس " كورونا" المستجد.

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، تخصيص خط ساخن بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى البلاغات والاستفسارات عن فيروس كورونا على الرقم التالي 01014814825‪، وذلك تيسيرًا على مواطني المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

أضاف الزملوط، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

أوضح المحافظ، أن هناك أرقام هاتفية لخطوط أرضية أيضا لتلقي جميع البلاغات عند الشعور بأي أعراض أو رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بهدف إتاحة عدة وسيلة اتصال أمام المواطنين للوصول للجهات المختصة بالمحافظة.